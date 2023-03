Wir fliegen auf Paris!

Dorothee Meilichzon studierte an der New Yorker Rhode Island School of Design Grafikdesign und gründete 2009 das Studio Chzon. 2015, im Alter von 33 Jahren, erhielt die Französin die Auszeichnung als Designer Of The Year. Zu ihren frühen Projekten zählen die Innenausstattungen der Pariser Hotels Paradis, Grand Pigalle und Bachaumont, der Bar Joyeux Bordel in London sowie des Experimental Cocktail Clubs in New York. Zuletzt widmete sich Chzon der Arbeit an zwei Restaurants auf Ibiza, dem Londoner Hotel Henrietta und dem Prescription Club in Paris.

Text: Michi Reichelt Bilder: Chzon