„Wir erleben einen Paradigmenwechsel“

Sie haben zu einer Zeit auf Holz gesetzt, als das Baumaterial als unwirtschaftlich und technisch überholt galt. Wann kam die Trendwende?

Holzbau hat es immer gegeben. Es war aber in der Vergangenheit moderner und einfacher in Beton und Stahl zu bauen. Der Ingenieur-Holzbau hat ein Nischen-Dasein gefristet, nur sehr wenige Großprojekte kamen auf den Markt. Das ist seit ein paar Jahren anders. Was für mich ein Vorzeichen war: Vor mehr als zehn Jahren hat Star-Architekt Frank Gehry das Guggenheim Museum in Abu Dhabi in Holz geplant. Die Verantwortlichen machten sich damals weltweit auf die Suche nach möglichen ausführenden Holzbau-Firmen. Sie mussten feststellen, dass das Knowhow für den Ingenieur-Holzbau nicht so verbreitet ist. Wir haben den Auftrag schließlich bekommen. Da ist mir deutlich geworden, wie wertvoll und einzigartig unsere Erfahrung und unser Wissen im Engineering und in der Produktion sind.

Heute ist Wiehag an den größten internationalen Holzbauprojekten beteiligt. Wie kommt es, dass der Knowhow-Vorsprung hier so groß ist?

Wir waren nicht nur einer der ersten Produzenten von Brettschichtholz in Österreich, sondern auch Pioniere im Holzbau-Engineering. Seit den 1950er-Jahren betreiben wir ein hauseigenes Ingenieurbüro und konnten damit Planer und Bauherren bei der Umsetzung ihrer Ideen unterstützen. Wie etwa Architekt Gustav Peichl, der 1964 den Österreich-Pavillon für die New Yorker Weltausstellung in Holz geplant hat. Die Umsetzung war eine Pionierleistung in der Vorfertigung. In den USA wurden in den 1960er-Jahren einige interessante Holzbauten errichtet. Mein Vater ist damals hingereist und hat sich diese angeschaut. Der Ingenieur-Holzbau konnte sich dort aber nicht weiterentwickeln und ist eigentlich fast verschwunden.