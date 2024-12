„Wir Developer sind wie die Bienen“

Kaum eine andere Branche war im vergangenen Jahr 2024 dermaßen von Verwerfungen, Turbulenzen und Insolvenzen gebeutelt wie die Immobilienbranche. Die UBM geht mit relativer Stärke ins nächste Jahr. Ein Gespräch mit CEO Thomas G. Winkler über Hintergründe und Zukunftsaussichten.

Seit 15 Jahren gab es nicht mehr so viele Insolvenzen in Österreich wie 2024. Vor allem die Immobilienbranche hat es hart getroffen. Was ist Ihr Resümee des vergangenen Jahres?

Thomas G. Winkler: 2024 hätte für die UBM schlechter laufen können. Es hat eine Reihe von Traditionsunternehmen in Österreich erwischt, allen voran KTM. Andere mussten gerettet werden, wie der Feuerwehrauto-Hersteller Rosenbauer. Die Immobilienbranche befindet sich in einer existenziellen Krise – sowohl in Österreich als auch in Deutschland, unseren beiden Hauptmärkten. Die UBM hat daher 2024 eine klare Priorität gesetzt: Liquidität vor Profitabilität. Und wir schließen 2024 voraussichtlich mit einem Jahres-Höchst beim Cash, der auch klar über dem Jahresende 2023 liegen wird.

Mitte 2025 wird nun die KIM-Verordnung kippen, das sorgte für Jubelmeldungen in der Branche. Was sind Ihrer Einschätzung nach die Konsequenzen daraus?

Thomas G. Winkler: Die KIM-Verordnung war retrospektiv die falsche Maßnahme zum falschen Zeitpunkt. Ich fürchte, dasselbe trifft nun auf die erhöhte Eigenkapitalunterlegung bei Gewerbekrediten zu. Sie hilft nicht bei zu locker vergebenen Immobilienkrediten der Vergangenheit und bestraft Kreditvergaben für in der Zukunft benötigte Projekte. Eine Transformation in Europa – vom Ziel der CO2-Neutralität von Gebäuden in 2050 rede ich gar nicht – wird ohne die Immobilienbranche nicht stattfinden. Sie wird durch die genannten Maßnahmen aber eher behindert