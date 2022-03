Willkommen im Industriepalast

Offiziell läuft das 10.000 Quadratmeter große Objekt unter dem Begriff „Multifunctional Workspace Building“. Es soll also einen möglichst breiten Nutzungsmix ermöglichen. Konkret wollten die Auftraggeber Versammlungen von mehr als 500 Personen genauso möglich machen, wie konzentrierte Einzelarbeit oder Gruppenzusammenarbeiten. Eine zusätzliche Erschwernis – Stichwort Social Distancing.

Roche-Campus als Grund, um zu kommen

Emanuel Christ, Mitbegründer von Christ & Gantenbein fasst die Sache so zusammen: „Wir wollten einen Arbeitsraum mit Persönlichkeit, Vielfalt, Freiheit und Flexibilität schaffen, um den Roche-Mitarbeitern ein positives Erlebnis zu bieten und die lokale Gemeinschaft zum gemeinsamen Austausch einzuladen.“

Das sei in einer Zeit, in der mehr Menschen als je zuvor von zu Hause aus arbeiten, besonders wichtig. Ziel sei es gewesen, ein Gebäude zu schaffen, dass den Mitarbeitern „ganz einfach einen Grund gibt, zur Arbeit zu kommen.“

Aber wie kann das in Zeiten gelingen, in denen Trends von Phänomen kaum zu unterscheiden sind und Vorlieben von einigen gern mit großen Visionen verwechselt werden? Christ & Gantenbein geht es offenbar unter anderem darum, von Anfang an Menschen Bilder über ihren zukünftigen Arbeitsplatz in den Kopf zu zeichnen.

Lieber Palast als BĂĽro

Also beschrieb das Büro den 50 Meter breiten Bau vom ersten Tag an als „Industriepalast“ mit einer Fassade, die „Würde und Repräsentation vermittel“. „Wir wollen einen Raum für das bieten, was nicht aus der Ferne erledigt werden kann“, so Emanuel Christ, Mitbegründer des Studios. Und man geht wohl lieber in einen Palast als bloß ins Office.

Schlichte Optik

Aber kommen wir zur Optik des neuen Roche-Campus. Die Hauptfassaden sind recht traditionell gestaltet. Mit horizontalen Fenstern, die durch schmale Pfosten und dicke Aluminiumbänder unterteilt sind. Die Ecken scheinen jedoch weggeschnitten worden zu sein, so dass nur die Verglasung zurückbleibt. Die gleiche Ordnung findet sich auch im Inneren, wo die vorgefertigten Betondeckenelemente in jedem Stockwerk Kassettendecken bilden.