Wiener Designbüro polstert Thonet auf!

Hintergrund für diesen langfristigen Prozess: Im Markt gibt es viele Polstersessel. Wie also schafft man es, einen zu entwickeln, der unverkennbar Thonet ist?

Das verstand der vor einigen Jahren neu bestellte Thonet-Kreativ-Direktor Norbert Ruf offenbar als Herausforderung. Denn er war es auch, der schlussendlich auf Marco Dessí zukam. Ruf hatte Dessí zum damaligen Zeitpunkt schon länger auf seinem Radar. Schließlich hatte sich der Designer durch seine langjährige und erfolgreiche Zusammenarbeit mit großen Marken wie Wittmann oder Lobmeyr schon kräftig in die Auslage gestellt gehabt.

Los ging es mit einem Treffen in Frankenberg. Aber das lassen wir Marco Dessí am besten selbst erzählen. Also – hinsetzen und zuhören:

Wie beginnt so ein großes Projekt mit so einer berühmten Marke – wie geht man das an?

Man schaut sich die Produktion an, das Museum und bekommt eine Lawine an Büchern und Katalogen – es ist eine Art DNA-Impfung. Vor allem aber spricht man intensiv und immer wieder über das Unternehmen. Man erfährt viel über die Geschichte und die Märkte, über die Aktionsfelder des Unternehmens und darüber, wo man hin möchte. Und aus dem ganzen Pool fängt man dann langsam an, Ideen zu sammeln oder Themen zu sortieren, von denen man glaubt, dass sie interessant seien, dass es ein vertiefungswertiger Ansatz sein könnte.