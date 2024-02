Wie im Kreis schwimmende Kois

Aber das Projekt ist auch noch in anderer Hinsicht von der Idee der gemeinschaftlichen Gestaltung geprägt. Denn das neue Zentrum nach einem Entwurf von Laguarda.Low Architects ist in Chengdus Bezirk Dayuan angesiedelt. Und die Stadtverwaltung hat für dieses Gebiet umfassende städtebauliche Vorgaben definiert. Sie tragen einerseits zur Standardisierung und Vereinheitlichung der städtebaulichen Realisierungen bei. Andererseits schränken sie die Möglichkeiten für neue Projekte ein. Das architektonische Gesicht des Bezirks ist deshalb sehr homogen.

Co-Innovation, Co-Creation und Kooperation sind inspirierende und beflügelnde Worte. Noch besser ist es, wenn es Arbeitsplätze und -räumlichkeiten sowie Wohnhäuser gibt, die diese kraftvolle Arbeitsweise fördern, wo man diese Werte auch leben kann. Das Chengdu Co-Innovation & Cooperation Center in China ist genau so ein Ort.

Übrigens wurde Laguarda.Low Architects bei den 11. jährlichen A+ Awards des Architizer - „The World's Best Architecture“ Magazins als „Popular Choice Winner“ für das Chengdu Co-Innovation & Cooperation Center in der Kategorie „Office-High-Rise“ ausgezeichnet.

Daher bestand die Herausforderung für das Architekturbüro Laguarda.Low darin, die strengen Richtlinien einzuhalten und doch etwas einzigartiges zu entwerfen, das hervorsticht und auflockert. Tatsächlich ist es gelungen, dem Chengdu Co-Innovation and Cooperation Center eine markante Form zu verleihen. Gleichzeitig aber zeigt es sich mit der Umgebung kompatibel.

Der Dayuan-Bezirk wiederum ist eine ausgewiesene High-Tech-Zone – mit idealer Infrastruktur, mit einer starken Gemeinschaft und einem florierenden Geschäftsviertel. Die Herausforderungen liegen in den weiteren städtebaulichen Entwicklungsprojekten und der nur begrenzt zur Verfügung stehenden Fläche.

Weitere Bestrebungen Richtung Nachhaltigkeit sind diverse Innovations-Cluster sowie eine geplante Modellstadt ein wenig außerhalb von Chengdu namens „Great City“. In einer ersten Phase sollen dort rund 80.000 Menschen wohnen, die komplett ohne eigenes Kraftfahrzeug auskommen können.

Das neue nachhaltige Stadtviertel und der neue Geschäftsknotenpunkt wird bis zu 250.000 Einwohner beherbergen und 490.000 Büroangestellte in einem Umkreis von drei Kilometern aufnehmen.

Das Chengdu Co-Innovation and Cooperation Center nimmt sich die Freiheit heraus, durch die Anordnung zweier sich gegenüberliegender, bogenförmiger Volumen die rasterartige urbane Struktur der Umgebung elegant zu durchbrechen. Dabei tritt die geschwungene architektonische Form mit einer lebhaften Geste in den Dialog mit den umliegenden Hochhäusern.

Das Kernkonzept des Entwurfs von Laguarda.Low bestand darin, einen lebendigen und angenehmen öffentlichen Raum zu schaffen, der dem Projekt eine klare und erkennbare Form gibt und die Kommunikation und Interaktion zwischen den Menschen in den Mittelpunkt rückt.

Die Baukörper lockern somit den starren und einheitlichen Raum auf. Sie bereichern ihn, indem sie helle, geräumige und vielfältige Sichtkorridore für das Zentrum und die angrenzenden Blöcke schaffen. Außerdem beziehen sie einen diagonalen Eingangsplatz ein – so wird das Zentrum hervorgehoben.

Wie Koi-Fische im Teich

Durch die bogenförmige Struktur der Baukörper entsteht fast wie von selbst ein lebendiger Innenhof. Im Verlauf kreuzen sich Fußgängerwege, die alle öffentlichen Freiräume miteinander verbinden. Der geschwungene Grund- und Umriss passt sich so weit wie möglich an die Grundstücksgrenze an. Der Verlauf der Straße wurde nicht angetastet.