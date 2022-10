Wie die Säulen des Mannes ...

Auf den meisten Fotos lacht oder lächelt er zumindest. Helles Hemd. Dunkles Sakko. Dunkle Hose. So tritt Samih Sawiris meist an die Öffentlichkeit. Doch das passiert eher selten, schließlich ist der Geschäftsmann stets irgendwo in der Welt unterwegs, um neue Großprojekte auf Schiene zu bringen.

Eine Stadt aus seiner Tasche

Doch sein Herzensprojekt, das ist zweifelsohne El Gouna. Eine künstlich angelegte Tourismusmetropole in Ägypten. Direkt am Roten Meer gelegen. Es ist seine Stadt. Er hat sie entworfen. Gebaut. Bezahlt. Wenn man so will, dann ist Samih Sawiris also der Pharao von El Gouna.