Wer braucht schon Wände?

Dies würde zudem durch die Grundrisse der einzelnen Gondeln verstärkt. Harte Kanten und rechte Winkel wurden vollständig eliminiert. Stattdessen wurde ausschließlich die Grundrissform eines abgerundeten Polygons, eines sanften Vielecks also, gewählt. Hochgezogen wurden die einzelnen Bauten fast ausschließlich aus Holzteilen, die mit einem Kaskadendach aus so genanntem Sirap gedeckt sind. Ein besonders hartes Tropenholz, das wir als Eisenholz kennen. „Das Sirap hebt das Dachprofil, das in einer schindelartigen, fast ziegelartigen Anordnung vom Profil des Decks ab“, wird betont.

Keine Wände als Markenzeichen

Was aber wirklich überrascht ist nicht, was verbaut wurde. Die fehlenden Elemente bilden kurioserweise das Herz des WYAH Art and Creative Space. Es gibt so gut wie keine Wände! Damit wollen PSA zwei philosophische Ebenen bedienen. Einerseits ist es eine Referenz auf die Tatsache, wonach Wände jeden kreativen Prozess automatisch beschränken. Andererseits intensiviert diese Maßnahme, dass man mit der Natur direkt interagieren würde.