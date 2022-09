Wenn die Pausenglocke läutet

Lange, triste Gänge, hinter deren Türen die immer gleichen Klassenzimmer. Und über allem liegt eine Angespanntheit, die sich bis in den letzten Winkel zieht. So erinnern sich wohl viele an ihre Schule aus Kindheitstagen. Während der große Bestand der Bildungsanstalten seinen baulichen und pädagogischen Schatten bis in die Gegenwart wirft, bringt die moderne Schularchitektur neue Ansätze für den Unterrichtsalltag hervor. An der Schnittstelle von Pädagogik und Architektur entstehen inhaltliche und räumliche Konzepte, die von allen Beteiligten auf Augenhöhe neu verhandelt werden. Das Ziel ist für Architekten, Bauherrschaft, Schüler und Lehrpersonal gleichermaßen klar: Die Schule von morgen soll ein erbaulicher Ort sein.