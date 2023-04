Wenn Design mit Wissenschaft fusioniert

Beim Wort "Atomenergie" brechen wohl nicht gerade viele Menschen in großen Jubel aus. Sicherheitsrisiken, Strahlenbelastung, Entsorgung der Rückstände. Zu groß sind die Bedenken und können auch heute, Jahrzehnte nach dem Bau der ersten Kernkraftwerke, noch immer nicht ausgeräumt werden.

Dabei ist mit ebenjener "Atomenergie" explizit Kernspaltung gemeint. Es gibt allerdings auch andere Methoden der atomaren Energiegewinnung. So werden bei der Kernfusion die Atomkerne nicht gespalten, sondern verschmolzen. Also ganz so, wie das seit Milliarden Jahren in der Sonne der Fall ist. Und wenn man sich diese ansieht (bitte das nicht wörtlich nehmen), dann ist klar: In der Kernfusion liegt ein ungeheures Energiepotenzial. Darüber hinaus gilt sie als sicher und sauber. Es besteht keine Gefahr einer Kernschmelze, Strahlenbelastung und radioaktiver Abfall sind im Vergleich zur Kernspaltung gering.