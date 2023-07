Weltraumeinschlag auf der Erde

Ewiges Leben als Ziel

Das MOON sei aber auch ein Vorbild für eine bessere Welt. Im Idealfall, so die Entwickler, gibt es in dem Resort dann beispielsweise eine 50 Prozent Geschlechtergleichheit auf Management- und Vorstandsebene sowie vollständige Einkommensgleichheit zwischen den Geschlechtern. Alle Lebensmittel und anderen Produkte kommen in diesem Modell aus der unmittelbaren Umgebung und es wird ausschließlich grüne Energie verwendet. Für die Hotelgäste steht eine Flotte an Elektrofahrzeugen zur Verfügung und jedes Restaurant bietet bei den Speisen auch pflanzliche Optionen an.

Die Wellness-Einrichtung sollen Services anbieten, die auf integrativen Techniken, Therapien und Ausbildungen beruhen, die wiederum sowohl auf alternativer Natur-Medizin als auch auf der wissenschaftlich fundierten Medizin basieren. Ziel sei in jedem Fall, einen Beitrag zu einem längeren Leben jedes einzelnen Menschen zu leisten.