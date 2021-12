Wellness-Plus am Bosporus

Die Millionenmetropole Istanbul hat viel zu bieten. Nicht umsonst zählt sie zu den beliebtesten Zielen Städtereisender aus aller Welt. Was ihren besonderen Reiz ausmacht, hat viel mit ihrer Geschichte zu tun. Wer passend logieren will, hat im 2019 eröffneten Six Senses Resort Kocataş Mansions Gelegenheit dazu. Denn für dieses luxuriöse Hotel am Ufer des Bosporus wurden zwei ehrwürdige Herrenhäuser aus dem 19. Jahrhundert achtsam restauriert.

Historische Mauern, moderner Komfort

Historische architektonische Merkmale wurden wiederhergestellt, geborgene Artefakte ins Design integriert. So, dass sich moderner Komfort und Authentizität perfekt ergänzen. Die 45 Gästezimmer und Suiten vermitteln das Gefühl, die Glanzzeit der einstigen Herrenhäuser hautnah zu erleben. Bis hin zu einem Element der türkischen Kultur, das im Orient seit Jahrhunderten eine Rolle spielt: Dem Hamam (auch als „Türkisches Bad“ bekannt).