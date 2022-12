Weitblick für Wellenreiter

Tatsächlich ist North Piha Beach ein abseits gelegener Sandstrand westlich von Auckland in Neuseeland. Dass hier perfekte Windverhältnisse herrschen, ist eine Besonderheit, die Wassersportler anlockt. Dass die Farbe des Sandes von North Piha Beach zudem schwarz ist, macht ihn zusätzlich zum beliebten Ausflugsziel für Badegäste oder Spaziergänger.

North Piha Beach lockt doppelt

Diese Kombination aus unterschiedlichen Aktivitäten führt seit jeher zu Unfällen. Schon viele Jahrzehnte wird das Areal also von Rettungsschwimmern bewacht. Zwar auch von einem Turm, doch dem hatten Wind und Wetter so sehr zugesetzt, dass ein neuer in Auftrag gegeben werden musste.

Mehr als nur ein Turm

Eine Chance, die man in der Region ergriff, um einen speziell auf die hier vorhandenen Anforderungen zugeschnittenen Rettungsschwimmer-Turm errichten zu lassen. Einen, der aber gleichzeitig auch die Schönheit der besonderen Landschaft nicht stören sollte.