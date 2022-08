Von Kunst umschlungen

Das Zenger-Umspannwerk wurde in den 1930er Jahren von den Architekten Kvasnička und Mayer entworfen. Das neoklassizistische Gebäude wurde nach dem tschechischen Meteorologen Václav Karel Zenger benannt. Es diente vier Jahrzehnte als Trafo-Station zur Umwandlung von Elektrizität in Gleichstrom für die Prager Straßenbahnen. Heute ist die gesamte Technik in einem kleinen Bereich der U-Bahn untergebracht. Und so wurde das Gebäude für den ursprünglichen Zweck obsolet.

