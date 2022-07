Von Dorfplätzen und smarter Inklusion

Aktion Mensch e.V. ist Deutschlands größte private Förderorganisation im sozialen Bereich. Inklusion ist das Schlüsselwort und wird in allen Bereichen gelebt. Aber was bedeutet das? Menschen mit und ohne Behinderung sollen ganz selbstverständlich zusammenleben: in der Schule, bei der Arbeit und in der Freizeit.

Barrieren entfernen

Damit dies möglich ist, müssen Barrieren verschwinden. Das heißt zum Beispiel, dass dort, wo Treppen sind, zusätzlich Rampen oder Aufzüge sein müssen. Aber auch, dass Texte von Ämtern oder Informationen im Internet leicht zu lesen sein sollten.