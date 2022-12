Von der Plaza zur Sitzbank

Die temporäre Struktur diente während der Olympischen und Paralympischen Spiele 2020 in Tokio als Veranstaltungszentrum, in dem sich Athleten, Medienvertreter und Gäste trafen. Sie umfasste mehrere Kubaturen, allesamt eingegliedert durch einen zentralen Street Garden. Ein wichtiger Anspruch an das Design war es, dass die eingeschossige Struktur leicht zugänglich war und den Ansprüchen mobilitätseingeschränkter Personen entsprach.

Engawa, ein bewusster Zwischenraum

Das Ergebnis war ein Raumkonzept, das die traditionelle japanische Architektur feierte und ihr zugleich mit dem modernen Holzbau ein Update verpasste. Im Entwurf findet sich ein Zitat der traditionellen Engawa. Auch wenn sie in der Übersetzung meistens als Veranda oder Loggia bezeichnet wird, so ist sie weit mehr als nur eine überdachte Terrasse. Durch Verlängerung von Boden und Decke in den Außenraum bildet sie einen Korridor, der Wohnraum und Garten miteinander verbindet.