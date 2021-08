Vom Sultan besiegelt

Viele geschwungene Linien. Ein paar senkrechte Striche. Schlingen. Schlaufen. Kunstvoll sieht sie aus, die so genannte Tughra. Und niemals gleich. Schließlich hat jede noch so kleine mit einem Federkiel gezogene Form eine große Bedeutung. In Summe aber ergibt jede dieser alten Kalligrafien den Namen und die Herkunft eines Sultans. Sie waren im Osmanischen Reich das, was der Westen als Siegel für sich entwickelte: Die offizielle Signatur der Herrscher.

Handschrift als Grundlage

Eben an dieser im 11. Jahrhundert entwickelten Form der wertvollen Signatur orientiert sich nun im modernen Heute ein spektakuläres Bauwerk: Der neue Hauptsitz der Ziraat Bank in Istanbul. Die Architekten von Kohn Pedersen Fox Associates (KPF) haben für das Geldinstitut einen Entwurf präsentiert, der zwei Türme vorsieht, die Anleihen an der alten Handschrift nehmen. Damit wolle man das kulturelle Erbe Istanbuls und die historische Architektur der Stadt in einem zeitgemäßen Kontext aufgreifen, heißt es offiziell.