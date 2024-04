Vom No-Name zum Big Fame?

Oklahoma City soll ein von AO Architects entworfenes, neues Wahrzeichen erhalten. Der Legends Tower könnte sogar das One World Trade Center in New York – das aktuell höchste US-Gebäude – überragen.

Mit knapp 700.000 Einwohnern ist Oklahoma City eine der größten Städte der Great Plains und schafft es sogar unter die Top 20 der einwohnerreichsten Metropolen der USA. Dennoch steht "OKC" nicht gerade im Fokus internationaler Berichterstattung und gilt ebensowenig als touristischer Anziehungspunkt. Aufgrund ihrer Lage prägt die Hauptstadt des Bundesstaats Oklahoma vor allem das Erbe des Wilden Westens. Sie ist unter somit anderem für Pferdeshows und Cowboy-Kultur bekannt. Mit dem Projekt Boardwalk at Bricktown könnte Oklahoma City aber bald mit dem höchsten Wolkenkratzer der USA alle Augen auf sich richten.

Die aktuelle Skyline von OKC. Der Devon Energy Tower ist mit 259 Metern derzeit das höchste Gebäude der Stadt.

Rekordverdächtig Ursprünglich sah der Entwurf des kalifornischen Architekturbüros AO einen 134-stöckigen Turm von 533 Metern Höhe namens Legends Tower sowie drei niedrigere Hochhäuser von jeweils 105 Metern vor. Damit wäre hinter dem 541 Meter hohen One World Trade Center am Ground Zero in New York City das zweitgrößte Gebäude der USA entstanden. Anfang 2024 wurde das Konzept jedoch erneut überarbeitet und die Höhe des Towers auf stolze 581 Meter beziehungsweise 1.907 Fuß angehoben. Dieser Zahl kommt dabei eine ganz besondere Bedeutung zu. Sie ist als Hommage an das Jahr 1907, in dem Oklahoma zum 46. Bundesstaat der USA wurde, zu verstehen. Mit dem Bau des Legends Towers würden aber nicht nur innerhalb der USA Rekorde gebrochen. Denn sollte dieser tatsächlich gebaut werden, stünde damit auch das fünftgrößte Gebäude der Welt in Oklahoma City. Den beachtlichen Umfang ihres Vorhabens rechtfertigen die Entwicklerinnen und Entwickler mit dem stetigen Markt- und Bevölkerungszuwachs der Region um und in der Hauptstadt.

Multifunktional Der Komplex in Bricktown, einem Vergnügungsviertel in der Innenstadt von Oklahoma City, soll aus insgesamt vier mit Glas verkleideten Hochhäusern bestehen. Davon werden die drei niedrigeren Gebäude im Vordergrund stehen. Links der Dream Tower, benannt nach dem darin enthaltenen Dream Hotel. Rechts, hintereinander angereiht, die anderen beiden "kleinen" Skyscraper. Hinter ihnen ragt schließlich der mehr als fünfmal so große Legends Tower in den Himmel. In dessen Richtung führt eine großzügige, mit Geschäften gesäumte Promenade, der dem Projekt namensgebende Boardwalk nämlich, mitten durch den Komplex. Das darüberliegende Mezzanin fungiert einerseits als Terrasse und außerdem als Verbindung zwischen den drei vorne stehenden Objekten. Etwa 460.000 Quadratmeter umfasst das Gelände des Projekt Boardwalk at Bricktown. Es soll für verschiedenste Zwecke zur Verfügung stehen. Unter anderem beinhalten die Pläne ein Konferenzzentrum, ein Basketball- sowie ein Baseballstadion, einen Wasser- und Naturpark, 1.776 Wohnungen sowie Geschäfte und Büroräumlichkeiten. Außerdem soll eine lebhafte Restaurant- und Barszene entstehen. Der Legends Tower wird zudem ein Hotel mit 480 Zimmern sowie eine Aussichtsterrasse mit einem Restaurant und einer Bar beherbergen.

Abwarten ... Nachdem die erste Version des Bauprojekts bereits die Bewilligung erhielt, lässt die Zusage der Stadt bezüglich der Anpassung der Höhe des Legends Towers noch auf sich warten. Bedenken gibt es unter anderem – unabhängig vom angepassten Höhenunterschied – aufgrund der erhöhten Tornadogefahr in der Region. Erhalten die Entwickler jedoch die Zustimmung seitens der Stadt, sollte dem Bau des höchsten Turms der USA in Oklahoma City nichts mehr im Weg stehen. Mit den Bauarbeiten der drei kleineren Gebäude will man noch 2024 an den Start gehen. Anschließend soll die Errichtung des Legends Towers in Angriff genommen werde. Text: Rabea Scheger Bilder: AO Architects, Gerson Repreza/Unsplash