Vom Kleid zum Wolkenkratzer

Dolce&Gabbana erweitert sein Portfolio. In Miami baut das Modeunternehmen gemeinsam mit Studio Sofield und M2Atelier einen neuen Wolkenkratzer mit außergewöhnlichem Konzept. Name des besonderen Teils: 888 Brickell.

Im Jahr 2025 feiert Dolce&Gabbana seinen 40. Geburtstag. Vier Jahrzehnte, in denen sich einiges in dem italienischen Unternehmen getan hat: Hatten Domenico Dolce und Stefano Gabbana einst ein reines Modehaus gegründet, erweitere das heutige Luxuslabel seine Produktpalette in der Folge laufend. Neben Kleidung sind mittlerweile auch Accessoires, Schuhe, Handtaschen, Parfums und Kosmetika im Angebot. Und neuerdings auch ein Hochhaus. Dieses lässt D&G nach einem Entwurf des New Yorker Architekturbüro Studio Sofield in Miami bauen – mit außergewöhnlichem Wohnkonzept.

Hoch hinaus: 888 Brickell soll sich bis auf 320 Meter Höhe erstrecken .

Mitten in Miami Das Gebäude soll in der Innenstadt Miamis entstehen, konkret in Brickell, dem Finanzzentrum der Stadt. Der Stadtteil liegt südlich von Downtown Miami an der Biscayne Bay, sein Erscheinungsbild ist von Wolkenkratzern mit zahlreichen Büros prominenter Unternehmen und hochpreisigen Wohnungen geprägt. 888 Brickell, so die Adresse und gleichzeitig der Name des D&G-Projekts, ist hier keine Ausnahme: Es wird 259 Wohnungen beherbergen. Wohnungen, die gleichzeitig zu einer Art Luxus-Variante von Airbnb werden können. Wobei der Name Dolce&Gabbana hier Programm ist: Sämtliche Designelemente und Möbel in den Wohneinheiten werden von D&G entworfen beziehungsweise ausgewählt – bis hin zu den Büchern in den Regalen. Kostenpunkt der Apartments: von 3,5 bis zu 11 Millionen Dollar. Ebenfalls geplant: Sechs Restaurants, zwei Bars, Veranstaltungsräume, Fitnesscenter und ein Pool.

Luxus pur: Ein Pool darf im außergewöhnlichen Apart-Hotel nicht fehlen.

Edler Turm 888 Brickell wird sich mit 90 Stockwerken rechteckig bis auf 320 Meter Höhe erstrecken und damit zum höchsten Gebäude Miamis werden. Die Fassade aus elfenbeinfarbenem Travertin soll, verziert mit bronzenen und goldenen Elementen, als stylischer Blickfang dienen. Laut Studio Sofield wurde der Entwurf von den Wolkenkratzern der Moderne sowie vom Mailänder Design der Mitte des 20. Jahrhunderts inspiriert. Balkone zwischen mattschwarzen Stahlträgern bieten rundum ungetrübte Sicht auf die Stadt. Wer diesen Blick mit anderen auskosten will, kann dies auf zwei Terrassen tun; eine am Übergang vom öffentlichen zum Wohnbereich, eine unter dem bronzenen Flachdach. Die Innenarchitektur der öffentlich zugänglichen Bereiche – wie der Lobby und den Lokalen im Fundament des Wolkenkratzers – ist von den charakteristischen Dolce&Gabbana-Farbtönen geprägt: schwarz, gold und rot. Das Design entwarf man zusammen mit dem mailändischen Studio M2Atelier. Es entstanden dunkle Räume mit zahlreichen Metall-Elementen und Animal-Print-Möbeln, insbesondere natürlich dem D&G-"Signature Print", dem Leopardenmuster. Handgefertigte venezianische Kronleuchter in der oberen Lobby des Wohnbereichs tragen ebenfalls dazu bei, Gäste daran zu erinnern, welches Label hier federführend war …

Dolce&Gabbana drückt dem Turm den Stempelt auf.

Das Interior-Design entstand in Zusammenarbeit mit M2Atelier.