Volvo präsentiert sich ganz in Holz

Schweden ist für Naturschönheit bekannt. Und diese liegt den Schweden auch am Herzen. Nicht umsonst ist das Jedermannsrecht „Allemansrätten“ wichtiger Teil der Landeskultur: Auf altem Gewohnheitsrecht basierend, dürfen sich alle Bürger auf jedem Grundstück frei bewegen. Verbunden mit dem Gebot „nicht zu stören und nichts zu zerstören“. Ein Grundrecht auf Natur, das allseits hochgehalten wird – vom Einzelnen bis hin zu Unternehmen. So lässt nun auch der legendäre schwedische Fahrzeughersteller Volvo sein neues Erlebniszentrum in diesem Sinne errichten: Die „World of Volvo“ in Göteborg setzt ganz auf Holzbau, Umwelt und Tradition.

Holzbau und Engineering aus Oberösterreich

Der Entwurf fürs nachhaltige Projekt stammt vom dänischen Top-Büro Henning Larsen, das den entsprechenden Wettbewerb für sich entschied. Die Bauarbeiten am22.000 Quadratmeter großen Erlebniszentrumsind bereits in vollem Gang. Und das zu einem großen Teil in Österreich. Die gigantischen Träger und Stützen des Massivholzbaus werden nämlich vom oberösterreichischen Holzbau-Spezialisten Wiehag vorgefertigt.

Das Werk im oberösterreichischen Altheim ist eine der weltweit größten Produktionsanlagen ihrer Art. Hier werden die riesengroßen, geschwungenen Bauteile aus Brettschichtholz für das neue Volvo-Erlebniszentrum produziert und anschließend per Sondertransport nach Göteborg verfrachtet. "Wir liefern auch das dazugehörige Engineering und waren daher von Anfang an in die Planung des Bauwerks eingebunden", erklärt Wiehag-Chef Erich Wiesner.

Attraktion für Göteborg

Was die Architekten planen, sollGeschichte, Grundwerte und Zukunftsvisionen von Volvo Cars und Volvo Group präsentieren. Und es soll einen neuen, einladenden Treffpunkt ins Zentrum Göteborgs setzen, der alle Stücke spielt. Mit Ausstellungen, Events, Gastronomie, Unterhaltung, Shopping und mehr. In grünem Umfeld, das Skandinaviens Landschaft ehrt und sich vor der Natur verneigt.