Volles Rohr im Re-Use

Er gehört nicht zu den Designern, deren Ausgangspunkt ein weißes Blatt Papier ist. Vielmehr arbeitet er mit dem, was schon da ist und einst für einen anderen Zweck produziert wurde. Bauabfälle zum Beispiel. In seiner Arbeit gibt er Materialien und Handwerk jenseits ihres vorgegebenen Verwendungszwecks einen neuen Wert. Der Designer Lucas Muñoz nimmt sich also jener Dinge an, die ihren Platz in der Welt verloren haben und domestiziert sie für den Hausgebrauch. So wie bei seiner Serie Objects from Interstitial Space (OFIS).