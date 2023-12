Virtual Reality in Real Life

Ein Ultra-Luxus-Reiseziel in einem Naturschutzgebiet – klingt erstmal paradox, oder? An der nordwestlichen Küste Saudi-Arabiens, am Roten Meer, entsteht Amaala. Ein Projekt, das nach seiner Fertigstellung in drei Gebiete unterteilt sein wird. Jedes Gebiet steht dabei ganz im Sinne von Erholung, Gesundheit und Nachhaltigkeit. Foster + Partners stellte jetzt den Entwurf für das Marine Life Institute in Saudi-Arabien vor.

Faszination Amaalas

Die Triple Bay Marina wird eines der drei Hauptgebiete Amaalas sein. Unberührte Natur, eine Küste voller Korallenriffe und Meeresbewohner, die sich um ein Schiffswrack tummeln, warten darauf, bestaunt zu werden. Neben der faszinierenden Natur wird hier auch ein faszinierendes Gebäude entstehen. Eine futuristisch angehauchte Sensation, die sich beinahe nahtlos in die Umgebung eingliedert und Flora und Fauna vor Ort ergänzt. Das Marine Life Institute, entworfen vom Londoner Architektenbüro Foster + Partners.