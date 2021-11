Viel Kohle aber keine Asche

Unter dem Namen Wood and Mountain Cabin haben sher maker an einem einsamen Ort im Mae Rim Distrikt in Chiang Mai in Thailand eine autarke Hütte errichtet. Die Auftraggeber hatten diesen Ort als idealen Rückzugsort auserkoren und wünschten sich darauf eine schlichte und vor allem ressourcenschonende Bleibe, deren Luxus im Minimalistischen liegen sollte.

Wood and Mountain Cabin: schlicht aber mit Ausblick

Das Ergebnis: Die Wood and Mountain Cabin steht im Nirgendwo. Sie besteht aus einem Schlafzimmer im Obergeschoß, zwei Badezimmern, einem Wohnzimmer, einer Speisekammer und einer Terrasse. Die Außenseite des Gebäudes ist an drei von vier Seiten mit einer Holzwand für die Privatsphäre verkleidet, so dass nur die eine verbliebene Seite Licht ein- und auslässt. Der schlichte Balkon öffnet sich Richtung Berge – mit Blick in das wunderschöne Landesinnere.