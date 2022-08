Vertikaler Wald wächst nach China

Auf die von ihm gewählte Art und Weise würde der „Entwurf aber jederzeit einen hervorragenden Blick auf die von Bäumen gesäumten Fassaden ermöglichen. So wird die sensorische Erfahrung des Grüns verstärkt und die Pflanzenlandschaft in die architektonische Dimension integriert“, so Boeri. Und weiter: „So haben die Bewohner der Wohntürme die Möglichkeit, den städtischen Raum aus einer anderen Perspektive zu erleben und gleichzeitig den Komfort zu genießen, von Natur umgeben zu sein.“ Also, selbst bei geschlossenen Fenstern.

Auch Büroflächen im Vertical Forest

Was uns wieder zu Stefano Boeris Wahrnehmung führt, warum gerade in China seine Vertical Forests so viel Sinn machen würden. Und das sieht man wohl auch in der Volksrepublik selbst so – der nächste senkrechte Wald wird demnächst in Nanjing gen Himmel wachsen. In beiden Komplexen sind übrigens nicht bloß Wohnungen integriert, sondern Hotels und vor allem Büroflächen. „In China entwerfen wir viele verschiedene Versionen von vertikalen Wäldern in unterschiedlichen Höhen und von unterschiedlicher Beschaffenheit“, so Boeri.