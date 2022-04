Verschwunden zwischen den Bäumen

Ein Mal Glamping und wieder retour: So könnte man die thematische Schleife von Bourgeois Lechasseur Architects aus Québec beschreiben. Nachdem die Architekten 2018 mit den luxuriösen Charlevoix Dômes aufgefallen sind, folgte die nicht minder luxuriöse, aber traditionellere, um nicht zu sagen nostalgischere, Cabin A. Nun haben die Kanadier mit zwei neuen Hütten wieder sehr feine Glamping-Unterkünfte in den ursprünglichen Wald gestellt.

Viele Kanadier, vor allem, wenn sie in der Stadt leben, aber nicht nur Kanadier, verspüren eine nostalgische Sehnsucht nach Natur und Naturverbundenheit. So mancher träumt von einer rustikalen Blockhütte in den Wäldern. Gleichzeitig aber wünschen die Natur suchenden Reisenden von heute Komfort und „Poesie”.