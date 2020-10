Urlaub im Spiegelkabinett

Wenn der Nebel in Schwaden über den Wäldern hängt, sind sie so gut wie unsichtbar. Dann verschwinden die Spiegelwände der Hütten in der milchigen Unschärfe der Landschaft. Wird die Szenerie zur dramatischen Postkartenkulisse, so wird diese von den Fassaden der über die Landschaft verstreuten Hotelzimmer zurückgeworfen. Wie das vom Fernsehen bekannte „Bild im Bild“, nur in freier Natur. Dass diese architektonischen Reflektoren den Namen Mountain and Cloud Cabins tragen, ist durchaus passend.