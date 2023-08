„Urbane Lebensqualität für alle“

Sind begrünte Hochhäuser Teil dieser Lösung?

Manchmal, ja. Vor allem, wenn wir verhindern wollen, dass sich unsere Städte weiter ausbreiten. Ihr kennt dieses Problem der Zersiedlung ja in Österreich. Verdichtung ist mitunter eine gute Antwort darauf. Nicht unbedingt immer in Form von Türmen, sondern vielleicht mit mehr Nachbarschaft und nah erreichbarem Angebot. Zugleich bedarf es mehr öffentlicher Räume. Diese können sich auf dem Dach von Gebäuden oder auch in deren Innerem befinden.

Was wir herausfinden müssen, ist, wie wir möglichst viele Einrichtungen innerhalb einer Stadt gemeinsam nutzen können.

MVRDV designt unzählige Projekte rund um den Globus. Viele davon mit Fokus auf urbane Lebensqualität. Welche davon fallen Ihnen spontan als beispielhafte Favoriten ein?

Jetzt, in diesem Moment? Also wir haben zum Beispiel aktuelle Projekte in den USA, die erschwingliches Wohnen sowie öffentliche Bereiche, gemeinschaftliche Annehmlichkeiten und Einrichtungen schaffen.