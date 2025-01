Upcycling im Großformat

Für eine Wand aus Beton muss man drei Wände bauen: Die eigentliche Betonwand und zwei Wände aus Holz, die nach dem Bauen auch noch abgerissen werden müssen.“ So treffend formulierte der spanische Architekt Victor López Cotelo den sehr ressourcenintensiven Prozess von Ortbeton. Kommt der mineralische Baustoff zum Einsatz, fällt nämlich nicht nur jede Menge CO2 bei seiner Herstellung an, in vielen Fällen müssen auch noch eigene Schalungswände gefertigt werden. So auch im Fall des milliardenschweren Bauprojekts Stuttgart 21, das der sechstgrößten Stadt Deutschlands einen achtgleisigen Tiefbahnhof beschert. 28 skulpturale Lichtaugen lassen natürliches Tageslicht auf die tiefgelegten Bahnsteige fallen, wenn der Bau – voraussichtlich 2026 – in Betrieb genommen wird. Für die imposanten Kelchstützen dieser Lichteinlässe wurden komplexe Betonschalungen aus Brettsperrholz gefertigt.