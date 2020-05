Unterirdisch aber cool

Jedenfalls aber neigen gerade Unternehmer dazu, ihre Büros möglichst groß mit möglichst viel Weitblick (am besten über den ersten Bezirk der Stadt in der sie residieren) zu bevölkern. Nicht so jener Geschäftsmann, der beim brasilianischen Architekten Igor Leal das so genannte „Versunkene Studio“ in Auftrag gegeben hat.

Versunkenes Studio

Dabei handelt es ich um ein 44 Quadratmeter großes Zimmerchen, das im Hinterhof eines Wohngebiets von Rio de Janeiro errichtet werden soll. Oder besser gesagt: Das im Untergrund eines Wohngebiets von Rio de Janeiro verbuddelt werden soll. Denn: Dieses ungewöhnliche Office ist tatsächlich als unterirdischer Raum konzipiert!

Unsichtbares Home Office

Bei der Planung des Objekt sei das Hauptziel gewesen, einen unsichtbaren Raum zu erschaffen, der weder die Fassade noch den Ausblick der bestehenden Wohnanlage beeinträchtigen würde, erklärt der Architekt selbst. Schließlich erwartete sich der Kunde ein „Home Office“ der besonderen Art. Eines, das er von zuhause in wenigen Schritten erreichen konnte, das er aber gleichzeitig von zuhause nicht sehen kann.