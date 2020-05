Die gestapelten Terrassen von Shenzhen

Beim Anblick aktueller Projekte des Büros MVRDV drängt sich der Eindruck auf, die niederländischen Architekten hätten ein Faible fürs Spiel mit Höhenunterschieden. Mehr als das: Sie sind sogar Meister darin, komplexe Wünsche durch Kombination verschiedener Gebäudeebenen unter einen Hut zu bringen. Zum Beispiel bei ihrer Mixed-Use-Anlage „Nieuw Bergen“ in Eindhoven. Umso mehr beim Entwurf für den „Tencent Campus“ in Chinas Qianhai-Bucht. Und mehr denn je beim Design der „ Shenzhen Terrassen“, mit dem das Team jüngst den Wettbewerbfür das 101.300 Quadratmeter große Shimao ShenKong International Center gewann.

Urbanes „Wohnzimmer“

Entstehen soll der faszinierende Komplex in der modernen Metropole Shenzhen in Chinas Südosten. Genauer gesagt in der Universiade New Town im Bezirk Longgang. Das abgeschlossene, auf Nachhaltigkeit fokussierte Projekt bildet den Kern des prosperierenden Universitätsviertels. Und es soll zu einem dreidimensionalen „urbanen Wohnzimmer“ mit mehr als 20 Angebotsbereichen werden. So sind etwa eine Galerie und eine Bibliothek ebenso geplant, wie ein eigenes Open-Air-Theater.