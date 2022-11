Unter dem grünen Schattenzelt

Die Zentralbank der Philippinen hat eine besondere Bedeutung für das Land. Ihre Gründung im Jahr 1949 war ein entscheidender Schritt hin zur nationalen Eigenständigkeit. Mit dem neuen Zentralbankgesetz von 1993 wurde sie durch die Bangko Setral ng Pilipinas (BSP) ersetzt, die fortan auch als unabhängige Währungsbehörde agierte. Sie sollte die Preisstabilität fördern und ein nachhaltiges Wirtschaftswachstum ermöglichen. Derzeit ist die Zentralbank noch in insgesamt fünf Gebäuden in der Hauptstadt Manila untergebracht. In den kommenden Jahren soll sie allerdings in die Planstadt New Clark City übersiedeln, die etwa 100 Kilometer nordwestlich der Hauptstadt entsteht. Hier werden künftig über eine Million Menschen leben und an die 800 Menschen arbeiten.