Uni Chicago wächst in Paris

Mit Star-Architektin Jeanne Gang und ihrem Team haben sich Eigentümer und Entwickler für ein Büro entschieden, dessen markante Werke weltweit Applaus ernten. Vom extravagant geformten Projekt „Mira Tower“ oder dem Wohnturm „One Hundred“ bis zum ehemaligen Kraftwerk in Wisconsin, das Studenten als Wohnheim dient: Projekte aus dem Studio der US-Amerikanerin gehen stets bestmöglich aufs jeweilige Umfeld und Bedürfnisse der Nutzer ein. Und ihre architektonische Handschrift ist, wie Justin Davidson im New York Magazine beschreibt, „ständiger Dialog mit der Natur“.

Modern Studieren & Wohnen in Paris

So ist auch das, worauf sich das University of Chicago Center und Paris nun freuen, ein faszinierendes Konstrukt, das viele Funktionen vereint. Das 2.365 Quadratmeter große Projekt in der Rue des Grands Moulins umfasst das akademische Zentrum und ein gemischt genutztes Wohngebäude.