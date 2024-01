Undercover Holzhybrid

Auf dem gut 10.000 Quadratmeter großen Grundstück am Rande des Stadtentwicklungsgebietes „Schöneberger Linse“ im Süden von Berlin formen die zwei siebengeschoßigen Bürogebäude „Solitär“ und „Carré“ einen urbanen Platz in Richtung des drittgrößten Berliner Fernbahnhofs Südkreuz – von daher der Name des Gebäudeensembles.

Bislang größtes freistehendes Holz-Hybrid-Gebäude in Deutschland

Das größere der beiden freistehenden Gebäude umfasst rund 20.000 Quadratmeter Grundfläche. Es ist damit auf längere Sicht flächenmäßig das größte freistehende Holz-Hybrid-Gebäude in Deutschland.