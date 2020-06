Überirdisch unterirdisch

Ein Kunstmuseum, auf dessen Dach Kinder klettern, rennen und über Kuppeln radeln – wo gibt’s denn so etwas? In Helsinki! Direkt im Zentrum der finnischen Hauptstadt. Auf dem Platz des beliebtenLasipalatsi („Glaspalast“) am Boulevard Mannerheimintie, genauer gesagt. Denn hier befindet sich das neue Amos Rex. Und dieses ist zweifellos ein Bauwerk der besonderen Art: Oben Spielplatz und quirliger City-Treff, unten angesehene Kulturinstitution. Die „überirdische“ Dachfassade des 2018 eröffneten Museums bildet die Straßenebene, während die Ausstellungsräume unter der Erde liegen.

Instagram-Star & Award-Winner

Dass das vom finnischen Top-Studio JKMM entworfene Gebäude flugs zum Instagram-Hotspot werden würde, lag auf der Hand. Und es ist kein Wunder, dass das Amos Rex sich bereits mehrerer Auszeichnungen rühmen darf. Erst jüngst erhielt es den begehrten LCD Award als „Neue Kulturdestination des Jahres – Europa“. Also jenen Preis, der als „Oscar“ für Museen gilt. Obendrein ehrte IIDA das Projekt nicht nur als einen der sechs Sieger der „47. Interior Design Competition“, sondern auch als „Best of Competition“.