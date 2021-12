Turm-Vision in drei Teilen

Vorerst gibt es das Projekt „Ternary Tower“ nur als Entwurf. Sollte es verwirklicht werden, wäre es das fünfthöchste Gebäude, das in Shanghai gen Himmel ragt. Zum derzeitigen Stand der Dinge, jedenfalls. Denn Hayri Ataks Plan für die Metropole, die schon so viele Wolkenkratzer hat, sieht 400 Meter Höhe vor. Damit läge das Hochhaus hinter dem Shanghai Tower (632 Meter), dem World Financial Center (492), dem Oriental Pearl (468) und dem Jin Mao Tower (420). Wobei: Was das vom türkischen Architekten designte Vorhaben außergewöhnlich macht, ist ohnehin etwas ganz anderes.

Drei Blöcke, ein Wolkenkratzer

Von „einem“ Turm zu reden, ist – genau genommen – falsch. Weil „Ternary Tower“ eigentlich aus drei separaten Blöcken besteht. Diese thronen auf 7.500 Quadratmetern Grund und werden, laut Entwurf, mit insgesamt 45.000 Quadratmetern Fläche aufwarten.Und was sie optisch klar aus Shanghais Skyline herausstechen lässt, ist ihre Form: Die drei schlanken, gewundenen Teile wirken wie zu dicht gesetzte Pflanzenstängel, die eng umschlungen himmelwärts wachsen.