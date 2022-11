Treffpunkt im Herzen einer neuen Stadt

Und das erforderte durchaus eine penible Planung und jede Menge Geduld: Nahezu 43.000 Fassadenplatten – in fünf Variationen – wurden einzeln nummeriert und an den richtigen Stellen platziert. Nun erinnern sie an die weitläufigen Flusslandschaften, welche die Canterbury Plains bilden; jenes Geflecht, das Mendes an diesem Tag in der Luft so eindrucksvoll ansprach.

Sensible Integration

Das alte Convention Centre von Christchurch war ein Zweckbau aus schmucklosem Beton – und wurde beim Beben 2011 so sehr in Mitleidenschaft gezogen, dass es 2012 geschliffen werden musste. Das neue Gebäude wurde sensibel in das verwundete Stadtzentrum integriert und richtet sich zum nahegelegenen Avon River (auf Māori: Ōtakaro – der Platz der Spiele) hin aus; der Eingang öffnet sich zur Oxford Terrace und bietet den Besuchern einen einfachen Zugang zum neu gestalteten Uferbereich.