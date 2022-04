Traumkanzlei im „Hourglass“

Was wünscht man sich, wenn man zum Anwalt muss? Diskretes Ambiente, das Vertrauen schafft. Die Juristen selbst indes brauchen Besprechungszimmer und Räume für entspannte Pausen. Und natürlich private Büros für konzentrierte Arbeit. Sollen all diese Wünsche obendrein in 12 von 18 Stockwerken eines extravagant geformten Bauwerks erfüllt werden, ist umsichtige Planung gefragt. Das niederländische Büro Powerhouse Company hat vorgemacht, wie’s geht: Im von Dam & Partners Architekten entworfenen „Hourglass“, einem sanduhrförmigen Gebäude in Amsterdam. Und für ein renommiertes Juristenteam, das damit seine Traumkanzlei erhielt.