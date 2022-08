Transparenter Brutkasten für neue Ideen

Das Architekturbüro New Wave Architects wurde 2006 von Lida Almassian, die heute als Vorstandsvorsitzende fungiert, und ihrem Kollegen Shahin Haidari gegründet, der die Geschäftsführer-Agenden übernommen hat. Der Ziviltechniker Gholamreza Tohidi komplettiert das Führungstrio der Firma, die mittlerweile aus 150 Mitarbeitern besteht.

Ausgezeichnete Referenzen

Das in Teheran ansässige Unternehmen hat zahlreiche Preise gewonnen. 2019 etwa wurden die Iraner im Rahmen des World Architecture Festival in Amsterdam in der WAFX-Sektion für innovative Projekte im Bereich „Ageing & Health“ für das Pars Medical and Health Center in Bandar Abbas ausgezeichnet. Ihre „Polour Rock“-Kletterhalle in Teheran wurde 2016 in New York bei den Architizer Awards ausgezeichnet.