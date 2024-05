Tempel des Trostes

Ein langes, flaches Gebäude erstreckt sich über eine Ebene im italienischen Parma. Es ist ein Kremationstempel, entworfen von dem italienischen Architekten Paolo Zermani. Er hat damit einen Ort geschaffen, an dem das Leben spürbar ist, auch wenn sein Zweck an sich ein anderer ist.

Alte Tradition

Unverputzter Backstein, ein rechteckiger Grundriss und eine exakte Anreihung an Pfeilern und Räumen erinnern an die alte architektonische Tradition griechisch-römischer Basiliken. Und auch in den verwendeten natürlichen Materialien spiegelt sich die Tradition wider; sie schafft eine respektvolle Atmosphäre.

Paolo Zermani ließ Geschichte in seinen Entwurf mit einfließen und hat es so geschafft, die Vergangenheit mit der Gegenwart zu verbinden. In der Architektur des Gebäudes erkennt man das alte Rom und das neue Italien, zwei Gegensätze, die doch untrennbar zusammengehören. So könnte es passender nicht sein, dass sich an diesem Ort Leben und Tod treffen. Ein wahrlich monumentales Bauwerk, das der italienische Architekt hier geschaffen hat.