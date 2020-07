Sydney packt den Holzhammer aus

Aber es geht dem in London beheimateten Auftraggeber-Unternehmen gar nicht so sehr um internationale Superlative. Vielmehr will man mit dem neuen Firmensitz in Australien den Zeichen unserer Zeit Rechnung tragen. Und das nicht bloß in Sachen Umweltschutz, sondern auch auf die aktuelle Corona-Krise bezogen. Der Bau soll für die gesamte Branche zukunftsweisend sein.

Revolution der Baubranche

Davon jedenfalls ist Ninotschka Titchkosky, Co-CEO der realisierenden Firma BVN überzeugt: "Atlassian hat den Blick fest in Richtung Zukunft gerichtet. Dieses Projekt wird nicht nur in Australien sondern weltweit neue Maßstäbe setzen.“

Was heute beim Hochhausbau gängige Praxis ist, soll danach als unzulänglich wahrgenommen werden, führt sie euphorisch weiter aus.

Das von uns verwendete Sperrholz aus Nadelhölzern ist ein unglaublich grünes Material. Es hilft uns dabei, große Mengen an Beton und Stahl zu vermeiden.

Scott Farquhar, Mitgründer von Atlassian.

Aber welche Taten werden nun auf diese hochtrabenden Worte folgen? Fangen wir einfach unten an: An jenem Ort, an dem der in sich verdrehte Turm errichtet wird, befindet sich derzeit ein Hostel sowie ein Paketverteilerzentrum.

Fundament mit Symbolwirkung

Beide Bestandsbauten sollen aber nicht einfach abgerissen, sondern stattdessen revitalisiert und in den Neubau integriert werden. Eine sehr bewusste Entscheidung der Bauherrn die Symbolwirkung hat:

Wir werfen nichts weg!

Auf diesem bereits existierenden Fundament wird infolge der eigentliche Neubau aus Holz und Stahl hochgezogen. Titchkosky dazu: „Die größte Herausforderung bei Holzgebäuden ist der Brandschutz und die strukturelle Belastung. Um diese Probleme zu meistern, wird das Gebäude eben als Hybrid angelegt.“

Das heißt im Klartext: Nur dort, wo es aus statischen und feuerpolizeilichen Überlegungen schlichtweg nicht anders möglich ist, kommen Stahl und Beton zum Einsatz. Und das vorwiegend in Form eines Exoskeletts, das sich außerhalb des Baus um denselben windet.