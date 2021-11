Superblock für die Klimawende

Verbaute und betriebliche Kohlenstoff-Emissionen

Das siegreiche Projekt soll einen Kompass liefern auf dem Weg zur Klimaneutralität und Wege der CO₂-Einsparung aufzeigen. Bei dem geplanten Holzbau soll verbauter Kohlenstoff – also Emissionen, die bei der Baustoffherstellung und im Bauprozess anfallen – ebenso minimiert werden wie Emissionen im laufenden Betrieb des Gebäudes.

Die meisten Nachhaltigkeitszertifikate, die es derzeit im Baubereich gibt, legen das Augenmerk hauptsächlich auf die Energieeffizienz eines Gebäudes. Doch das ist laut Umweltexperten zu kurz gegriffen. Ein möglichst ganzheitliches Bewertungssystem will dieInternational Organization for Standardizationnun mit einem neuen ISO-Standard schaffen.

Holzbauweise und CO₂-Kompensation

Jakob+MacFarlane und T.ark streben mit ihrem Projekt CO₂-Neutralität an. Das heißt, wo es möglich ist, sollen Emissionen vermieden werden. Living Landscape wird durch die Holzbauweise mit vorgefertigten CLT-Elementen schon einen großen Teil an Emissionen einsparen, so das Architekturbüro. „Die Holzbauweise reduziert den in Außenwänden verbauten Kohlenstoff um fast 80 Prozent verglichen mit einem typischen Betonbau in Island.“

Wo es nicht möglich ist, soll CO₂ kompensiert werden, entweder durch Renaturierung von Feuchtgebieten oder durch Aufforstung. Eine weitere Kompensationsmöglichkeit bietet Orca. Es ist die weltweit größte Anlage, um Kohlendioxid aus der Luft zu filtern und in Gestein umzuwandeln. Sie ist kürzlich in der Nähe von Reykjavík in Betrieb gegangen und soll im Jahr 4.000 Tonnen CO₂ aus der Luft filtern.

Text: Gertraud Gerst Visualisierungen:Jacob + MacFarlane