Studieren mit Alpen-Blick

An Erfahrung mit Bildungsbauten mangelt es bei Henning Larsen nicht.Schließlich hat das erfolgreiche Team auch viel beachtete Projekte wie die Frankfurt Business School designt. Ebenso, wie das Lindner College of Business an der University of Cincinnati. Letzteres ist – wie das Innsbrucker MCI – ganz darauf ausgerichtet, ein Lernumfeld mit „Hygge-Feeling“ zu schaffen. Dänische Lebensqualität, die stets auch Ziel urbaner Erneuerungskonzepte des Studios ist, wie etwa ein Projekt in Brüssel beweist.

Experten-Team fürs MCI

Wie Henning Larsen, gelten auch die am Sieger-Entwurf für Innsbruck Beteiligten als Experten für nachhaltige, lebenswerte Bauvorhaben. Dazu zählen Ramboll Studio Dreiseitl, Transsolar, WH-P Ingenieure, Röhrer Bauphysik und EUROLABORS.Die Stadt und – vor allem – die Studierenden des MCI dürfen sich also auf einen zukunftsfitten, bereichernden Universitätscampus freuen. Mit allem, was dazugehört – inklusive Alpen-Blick aus allen Fenstern.

Text: Elisabeth Schneyder Bilder: Sora, Henning Larsen

