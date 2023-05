Strand-Oase in Lehm und Holz

Sei es mit kluger Neunutzung alten Bestands, forcierter Dachbegrünung, einem Hochhaus in Holz-Hybrid-Bauweise oder dem visionären Konzept eines schwimmenden Campus in Namen des Umweltschutzes: Dass das in Wiesbaden ansässige, multidisziplinäre Designbüro in Sachen Nachhaltigkeit über bereits bekannte Grenzen hinausdenkt, hat 3deluxe längst internationales Renommee beschert.

Nicht umsonst setzt etwa die global aktive Umweltorganisation „We the Planet“ gern auf die kreativen Deutschen, die aktuell Projekte in Dubai, Litauen, Finnland, Italien, den USA und Deutschland realisieren.

Preisgekrönte Vorgänger-Projekte

Kalba Beach ist nicht das erste Vorhaben, mit dem 3deluxe in den Vereinigten Arabischen Emiraten Furore macht. Die bereits fertiggestellten Projekte Al Noor Island, Butterfly Pavilion und Al Heera Beach sind preisgekrönt. Und weitere sind geplant.