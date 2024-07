Stockholms rundes Wohn-Wahrzeichen

Die Erkenntnis, dass sich verwaiste Industriegebäude mitunter gut für neue Zwecke adaptieren lassen, bewahrt immer öfter veritable Baudenkmäler vor der Abrissbirne. So auch mehrere markante, zylindrische Gasbehälter in Stockholms Erneuerungsgebiet im Königlichen Seehafen. Teile des architektonisch wertvollen Bestands werden bereits neu genutzt. Gasbehälter 4 indes wurde abgetragen – was allerdings nicht an der Schönheit des Ensembles kratzen soll. Weil der betreffende Gasometer nun durch das extravagante Projekt Stadsljus ersetzt wird, das perfekt zum Kontext passt.

Innovation, die „Gestern“ würdigt

Der Entwurf für den Neubau stammt vom dänischen Büro Cobe und dessen schwedischen Kollegen von Yellon. Und das Design, mit dem das Team den von Entwickler OBOS und der Stadt ausgeschriebenen Wettbewerb für sich entschied, bereichert Stockholms Skyline um ein neues Wahrzeichen:

Der Wohnturm Stadsljus erhebt sich 110 Meter über den Meeresspiegel und wirkt wie eine Hommage an die historischen Gasometer des ehemaligen Industriegeländes. Das kreisförmige Konzept mit seinen drei gebündelten Zylindern macht das Projekt quasi zum für Wohnzwecke idealen „Gasometer der nächsten Generation“.