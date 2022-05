Stilvolle Auszeit im Bleistift-Etui

Damit passt das „Pencil Case“ auch perfekt zur Idee, die Vipp mit seiner Hotel-Marke verfolgt: Man will einzigartige Zimmer an ungewöhnlichen Orten bieten, in denen Gäste nicht nur das Umfeld, sondern auch Vipp-Produkte „auf natürliche Art“ live erleben und genießen können.

Außergewöhnliche Refugien

Ganz so, als wäre man vor Ort zuhause. Und bis in jedes, sonst auch alltägliche Detail. Sei es im umgebauten dänischen Bauernhaus, in norwegischer Naturlandschaft, an einem See in Schweden, im „Chimney House“ in Kopenhagen oder eben im neuen „Bleistift-Etui“.