Stadt der guten Hoffnung

Ein konkreter Standort für THE PARKS wird aktuell noch nicht genannt. Die Smart City soll auf einer Fläche von 1.700 Hektar in der "östlichen Region Südafrikas" entstehen, wie es offiziell heißt. Geplant sind 40.000 Wohnungen in 12 Wohnbezirken inklusive Bildungs- und medizinischer Einrichtungen sowie diverse Unterhaltungs- und Shoppingviertel. Auch touristische Angebote sollen in THE PARKS entstehen. Insgesamt will man langfristig 40.000 Arbeitsplätze in der Stadt schaffen. "Die Wirtschaft der Stadt wird automatisiert und digital sein, wobei die meisten Arbeitsplätze im Bereich von grüner Technologie liegen", so URB.

Grünes Herz

Das gesamte Projekt basiert auf ökologischen Aspekten. Das Design konzentriert sich darauf, einen Lebensbereich zu kreieren, in dem die Bewohnerinnen und Bewohner Outdoor-Fitnessstationen und -Sportplätze, gemeinschaftliche Landwirtschaftsflächen sowie 32 Kilometer an Laufstrecken, Rad- und Reitwegen nutzen können. Zudem soll im öffentlichen Raum Kunst und Kultur, wie beispielsweise "Waste to Art" oder Open-Air-Konzerte, stattfinden, die von den Menschen gemeinsam erlebt und genossen werden.