Spielerisch Arbeiten im Contempo

Socializing und Mitgestaltung im Fokus

Das Contempo ist in einem Backsteingebäude im New Yorker Stil über zwei Etagen untergebracht. Es ist nicht ganz so verspielt wie das WYAH Art and Creative Space auf Bali von PSA Architekten, wo es schon gar keine Wände mehr gibt, wird aber definitiv gleichermaßen Gemeinschaftsgefühl fördern und Erfindungsreichtum generieren.