Spieglein, Spieglein an der Wand ...

Hört man von Oxford, so denkt man wohl zuerst unwillkĂŒrlich an Bildung. An Wissenschaft. An Forschung. Immerhin ist die 150.000-Seelen-Stadt weit ĂŒber die Grenzen Englands vor allem fĂŒr seine altehrwĂŒrdige UniversitĂ€t bekannt. Weniger bekannt ist dagegen der Harwell Science and Innovation Campus, eine 700 Hektar große ForschungsstĂ€tte rund 24 Kilometer sĂŒdlich von Oxford. Über 6.000 Menschen arbeiten hier in ĂŒber 240 öffentlichen und privaten Organisationen. Und das auf unterschiedlichen Gebieten wie Raumfahrt, erneuerbaren Energien, Biowissenschaften und Quantencomputing.

Auf dem heutigen Campus-GelĂ€ndes befand sich in der Vergangenheit die Hauptforschungseinrichtung der UK Atomic Energy Authority. Mit der Stilllegung der dortigen Nuklearanlagen wurde der Standort zum aktuellen Wissenschafts- und Gewerbepark umgestaltet – wobei die Gestaltung noch lange nicht abgeschlossen ist.