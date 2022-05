Spiegel unserer Zeit

Es ist ein für unser Verständnis exotischer Landstrich, der Nordwesten Saudi-Arabiens. An der so genannten Weihrauchstraße liegt hier die Stadt AlUla. Eine Oase inmitten der Wüste: Ein Ort, an dem sich unsereins schnell wie ein Archäologe in einem Indiana Jones-Abenteuer fühlt.

Grabstätten von 7000 Jahre alten Zivilisationen. Atemberaubende Felsformationen und Schluchten. AlUla beherbergt archäologische Schätze, natürliche Schönheiten und prächtige Denkmäler: Viele sind über 200.000 Jahren alt.

Maraya Concert Hall als Meisterwerk

Und just hier hat das deutsch-italienische Architektur- und Design-Team von Gió Forma (bestehend aus Florian Boje, Cristiana Picco und Claudio Santucci) ein architektonisches Meisterwerk platziert: die Maraya Concert Hall.