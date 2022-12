Spektakuläres Fenster in die Zeiten

Das Spiel mit der Zeit wird von den kreativen Konzeptionisten beim Projekt Ötzi Peak 3251m allerdings noch weiter an die Spitze getrieben: selbst ein Blick in die Zukunft wird hier gewährt! Zumindest auf metaphorischer Ebene – und nur, wenn es regnet. Denn Ötzi Peak 3251m liegt genau an jener Stelle, an der es sich entscheidet, ob ein Wassertropfen aus dem ewigen Eis seinen Weg Richtung Schwarzes Meer oder Richtung Mittelmeer antritt. Je nachdem auf welche Seite des Grates er beschließt zu fließen.